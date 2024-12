Viatura da PM trafega na contramão e bate em ônibus: “imbecilidade”

Uma viatura da Polícia Militar bateu em um ônibus enquanto trafegava na contramão no Rio de Janeiro. Segundo a CNN, o acidente ocorreu enquanto os militares realizavam buscas por criminosos envolvidos em um roubo de veículos, que efetuaram disparos contra uma das guarnições da corporação.

A colisão ocorreu às 22h57 da última terça-feira, 26. Durante as buscas pelos suspeitos, os agentes 18° BPM decidiram realizar um cerco tático (quando uma área é isolada a fim de destruir uma resistência armada) trafegando na contramão da pista exclusiva do BRT, o que ocasionou em uma colisão contra um ônibus articulado da linha 46 (Alvorada x Penha).

Imagens do acidente viralizaram nas redes sociais. Até o prefeito Eduardo Paes comentou o caso, citando uma "imbecilidade" dos PM's. Assista:

