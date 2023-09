Victor Meyniel diz que porteiro o arrastou por "atrapalhar a passagem"

O porteiro Gilmar José Agostino, autuado por omissão de socorro ao ator Victor Meyniel, teria o arrastado após a agressão por um homem identificado como Yuri de Moura Alexandre na entrada do prédio onde mora o agressor, no Rio de Janeiro.

Segundo o ator, o profissional queria desocupar a entrada do prédio. "Enquanto estava caído, quase desacordado, o porteiro segurou a minha mão e me arrastou porque eu estava atrapalhando a passagem", disse Meyniel em entrevista ao jornal O Globo.

Ele reafirmou o que as imagens da agressão já haviam mostrado: "O porteiro ficou olhando Yuri me espancar e não ajudou. Ele até abriu o portão para ele passar e ir à academia. Sozinho, tentei me levantar e chamar a polícia. Até perguntei por que o porteiro não quis me ajudar”.

Ele afirmou que o porteiro foi desumano e não esperava que ele interrompesse a agressão, mas que demonstrasse mais humanidade. "Não queria que ele fosse um herói, apenas que tivesse sido humano. No lugar dele, se tivesse visto alguém sendo agredido, teria ajudado. Isso é uma questão de empatia. Meu rosto doí, minha mandíbula doí. A alma por si só está dolorida", contou o ator.