Imagens das câmeras de segurança do prédio onde o ator Victor Meyniel foi agredido pelo estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre revelam que o porteiro do edifício, Gilmar José Agostini, demorou cerca de dois minutos para levantar a vítima após o fim das agressões.

O crime foi registrado no dia 2 de setembro, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Victor contou que o funcionário afastou ele do local apenas por estar atrapalhando a passagem. A delegada titular da 12ª DP (Copacabana), Débora Rodrigues, afirmou que o comportamento do porteiro foi analisado por meio das imagens e o profissional foi autuado por omissão de socorro.

“Ele viu tudo e não fez nada. Ele não precisava se meter na briga, claro, pela integridade física dele, mas ele tinha o dever de pedir socorro”, pontuou a delegada.

Ouvido pela polícia, o síndico do prédio, Marcos de Carvalho Abrantes, defendeu o porteiro, afirmando que ele é uma pessoa simplória e que tem medo das coisas, por isso não interferiu na situação.

Violência

As imagens do condomínio mostram que a briga entre Victor e Yuri durou cerca de três minutos. O porteiro observou as ações em todo o período. As agressões físicas contra a vítima aconteceram em 37 segundos.

Após a saída do agressor, Gilmar segue olhando para a vítima e tomando café. Dois minutos depois, ele afasta Victor do local e volta para o lugar onde estava.

Na Justiça, Yuri de Moura Alexandre vai responder por lesão corporal, injúria por preconceito e falsidade ideológica, por ter se identificado como médico militar.

O caso

De acordo com a defesa de Victor Meyniel, ele conheceu Yuri de Moura Alexandre na boate Fosfobox, localizada na zona sul do Rio de Janeiro. Após passar a noite na casa do agressor, o ator tentou se despedir na portaria do prédio, provocando o ataque de fúria de Yuri.

Victor Meyniel recebe ajuda do porteiro dois minutos após agressão Reprodução