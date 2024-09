Vídeo: adolescente leva choque em grade de escola estadual

- Foto: Reprodução

Um adolescente de 17 anos sofreu um choque elétrico em sua escola estadual em Águas Lindas (GO), na região do Entorno do Distrito Federal. O incidente aconteceu na noite de segunda-feira, 26, e foi capturado por câmeras de segurança, que mostram o momento em que o jovem ficou preso à grade de proteção do ar-condicionado da escola.

O acidente aconteceu por volta das 22h. Após as aulas, um grupo de alunos estava brincando nos fundos da escola. O jovem, que se acidentou, lançou uma bola para longe e, ao tentar pular uma cerca para recuperá-la, segurou a grade do ar-condicionado com a mão esquerda e recebeu um choque elétrico.

Primeiros Socorros e Atendimento Médico

A irmã do adolescente, Thayná Mayra Guedes, de 26 anos, relatou que o jovem foi socorrido pelos amigos após o acidente. “Os colegas inicialmente acharam que ele estava apenas brincando, mas ao perceberem a gravidade da situação, o puxaram pela roupa para afastá-lo do local”, explicou ela.

Em nota, a Coordenação do Colégio Estadual Duque de Caxias confirmou o acidente e informou que a área foi imediatamente desenergizada assim que a escola tomou conhecimento do ocorrido. Sobre a causa da eletrificação da grade do ar-condicionado, a direção alegou que não foram encontrados fios desencapados ou problemas aparentes na caixa do equipamento. “Estamos investigando a situação e solicitamos que técnicos verifiquem o telhado”, declarou a diretora Rosângela Torquato.



Rosângela acrescentou que a fiação elétrica da escola será substituída assim que a Coordenação Regional de Ensino disponibilizar os recursos necessários. “Recentemente, tivemos um furto de fios de cobre e estávamos planejando a reforma. Agora, estamos reforçando essa necessidade com a coordenação regional”, completou.