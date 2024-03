Vídeo: Avião da PF cai em aeroporto e mata duas pessoas | A TARDE

Um avião monomotor da Polícia Federal com três pessoas a bordo caiu dentro do perímetro do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), no início da tarde desta quarta-feira.

Segundo um levantamento preliminar das autoridades aeronáuticas e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, duas pessoas teriam morrido carbonizadas no acidente e uma terceira teria sido retirada com vida do local e levada para um hospital da região com ferimentos graves. A corporação ainda informou que incêndio já teria sido contido.

O avião, um monomotor, chegou a decolar e instantes depois perdeu altitude e caiu na área lateral da pista. A PF aguarda as famílias das vítimas serem avisadas sobre as mortes no acidente aéreo para divulgar as identidades.

Em nota, o Aeroporto da Pampulha informou que os bombeiros “estão empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento após ocorrência com aeronave modelo Cessna 208B”.

A ocorrência se deu fora da faixa de pista e, por isso, pousos e decolagens seguem com o fluxo normal.

A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III) localizados no Rio de Janeiro (RJ) foram acionados para atender a ocorrência.