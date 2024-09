Vídeo: cadáver fica exposto após caixão cair de carro de funerária

O estabelecimento comercial reforçou que tomou as medidas administrativas necessárias. - Foto: Reprodução redes sociais

A Avenida dos Autonomistas, em Osasco (SP), foi palco de uma cena inusitada. Motoristas e transeuntes ficaram chocados com um caixão aberto no meio da rua, nesta segunda-feira, 9. O cadáver ficou exposto após cair do carro funerário que passava pelo local.

Rapidamente, com o fato constatado, diversas pessoas filmaram o caixão, sem tampa. Em função do inusitado, motoristas perderam a paciência e buzinaram seguidamente, congestionando o trânsito.

Com o caso, os funcionários da Tempo Assistência Funerária saíram às pressas do veículo para recolocar o caixão na parte interna. "Caramba! Eu já vi em pegadinha, mas ao vivo é f*", disse um homem, que narra o vídeo.

De acordo com a funerária, “uma falha humana” gerou o caso. O estabelecimento comercial ainda reforçou que tomou as medidas administrativas necessárias.