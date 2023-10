Vídeo: câmeras de segurança mostram execução de pai e filho em bar | A TARDE

Câmeras de segurança flagraram o momento exato que pai e filho foram executados em uma mesa de bar, no município de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O caso aconteceu na noite de quarta-feira, 25.

Segundo as informações iniciais, as vítimas foram identificadas como Aparecido Donizete Martins, de 63 anos, e Naique Maytheus Sotareli Martins, de 28 anos.

Os dois estavam sentados na mesa do bar, bairro Santo Eugênio, quando dois homens com capacetes chegaram atirando contra os dois homens.

A polícia foi acionada, assim como a perícia e o caso segue em investigação. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.

