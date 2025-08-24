APÓS FISCALIZAÇÃO
Vídeo: caminhoneiro é preso ao tentar subornar policiais com R$ 70
Em um vídeo divulgado pela corporação, o homem, de 59 anos, aparece tentando subornar os policiais oferecend quantia para evitar uma autuação
Por Leilane Teixeira
Um caminhoneiro de 59 anos foi preso após tentar subornar policiais rodoviários durante uma fiscalização na PR-158, em Vitorino, no sudoeste do Paraná. A ocorrência foi registrada na sexta-feira, 22 pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e divulgada em vídeo.
Natural de Matelândia, no oeste do estado, o motorista estava com o exame toxicológico vencido desde 2023, de acordo com a corporação.
Tentativa de suborno - Um caminhoneiro foi preso por corrupção na tarde de sexta-feira (22) durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na PR-158, em Vitorino, no Paraná.— Não FOI ACIDENTE (@OficialNFA) August 23, 2025
O agente finge aceitar o dinheiro, mas em seguida dá voz de prisão ao caminhoneiro. pic.twitter.com/6BIi0a0RJT
Nas imagens divulgadas, o homem pede aos agentes para “darem uma força” e, em seguida, tira R$ 70 do bolso, contando as cédulas antes de entregá-las a um policial. O agente simula aceitar o valor e logo depois dá voz de prisão ao caminhoneiro.
O motorista foi encaminhado à delegacia e deve responder por corrupção ativa, crime que prevê pena de 2 a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.
Suborno é crime
A irregularidade é considerada infração gravíssima, segundo o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), e resulta em suspensão do direito de dirigir por três meses, além de multa de R$ 1.467,35.
