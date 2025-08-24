Menu
HOME > BRASIL
APÓS FISCALIZAÇÃO

Vídeo: caminhoneiro é preso ao tentar subornar policiais com R$ 70

Em um vídeo divulgado pela corporação, o homem, de 59 anos, aparece tentando subornar os policiais oferecend quantia para evitar uma autuação

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

24/08/2025 - 9:48 h
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: caminhoneiro é preso ao tentar subornar policiais com R$ 70
-

Um caminhoneiro de 59 anos foi preso após tentar subornar policiais rodoviários durante uma fiscalização na PR-158, em Vitorino, no sudoeste do Paraná. A ocorrência foi registrada na sexta-feira, 22 pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e divulgada em vídeo.

Natural de Matelândia, no oeste do estado, o motorista estava com o exame toxicológico vencido desde 2023, de acordo com a corporação.

Nas imagens divulgadas, o homem pede aos agentes para “darem uma força” e, em seguida, tira R$ 70 do bolso, contando as cédulas antes de entregá-las a um policial. O agente simula aceitar o valor e logo depois dá voz de prisão ao caminhoneiro.

O motorista foi encaminhado à delegacia e deve responder por corrupção ativa, crime que prevê pena de 2 a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.

Suborno é crime

A irregularidade é considerada infração gravíssima, segundo o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), e resulta em suspensão do direito de dirigir por três meses, além de multa de R$ 1.467,35.

