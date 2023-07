Vídeo: carro com três mulheres explode em posto de combustível

Três mulheres ficaram feridas após a explosão do carro em que elas estavam, em um posto de gasolina às margens da BR-101, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. O caso que aconteceu nessa quarta-feira, 12, chegou a ser registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, é possível notar que a explosão aconteceu no momento em que o carro era abastecido. O frentista chegou a correr e se afastar das chamas, mas as três mulheres tiveram dificuldade para sair do veículo e acabaram com queimaduras no rosto e tórax.

null Reprodução

Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para um hospital da região. Uma das vítimas sofreu queimaduras de segundo grau. As mulheres seguem em recuperação.