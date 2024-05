VÍDEO: Casal pula de carro em movimento e veículo cai em ribanceira | A TARDE

Câmeras de segurança flagraram uma cena impressionante no último sábado, 27, na cidade de São João Batista, em Santa Catarina. Duas pessoas, sendo um homem e uma mulher, pulam de um carro em movimenta e, na sequência, o veículo despenca em uma ribanceira de seis metros de altura.

Informações preliminares apontam que a situação teria ocorrido após uma briga do casa. Nas imagens, o carro está em movimento quando um rapaz, que está no banco do passageiro, pula do veículo em movimento e sai andando.

Logo na sequência, a mulher que estava dirigindo o automóvel faz uma manobra para pegar a faixa contrária. No entanto, o carro faz a curva para a direita e desce a ribanceira, mas, antes de cair, a motorista também pula do veículo.

O automóvel ficou preso em galhos de árvores antes de atingir o rio, que passa logo abaixo. A situação foi divulgada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na terça-feira, 30, e repercute na internet.

Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local, mas os envolvidos tinham ido embora. A mulher tinha sangramento na cabeça, mas nenhum dos dois aceitou ajuda. Os dois abandonaram o local e foram embora caminhando.

Assista:

🚨Veja: l Após briga, casal patriota pula de carro em movimento e joga veículo em ribanceira em Santa Catarina pic.twitter.com/4W6V0kv9Pe — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) May 1, 2024