Vídeo: cavalo é resgatado após ficar ilhado em teto de casa no RS | A TARDE

O cavalo que estava ilhado em cima do telhado de uma casa em Canoas, no Rio Grande do Sul, foi resgatado na manhã desta quinta-feira, 9.

O caso ganhou repercussão após, na quarta-feira, 8, um helicóptero da TV Globo flagrar o animal em cima do telhado de uma casa, totalmente ilhado. As imagens viralizaram nas redes sociais e geraram comoção.

>> RS ultrapassa 100 mortes e 130 desaparecidos por conta de chuvas

A repercussão fez diversos influenciadores e políticos se mobilizarem e pedir o resgate do animal. O cavalo foi apelidado de Caramelo, e o nome chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do X, o antigo Twitter.

O resgate foi feito na manhã desta quinta-feira, 9, pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, com apoio dos Bombeiros de São Paulo, do Exército Brasileiro e de voluntários. Conforme a CNN Brasil, o cavalo ficou ilhado no telhado por quatro dia.

