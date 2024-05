Vídeo: Cavalo fica ilhado em telhado de casa no RS | A TARDE

Um cavalo ficou ilhado em cima do telhado de uma casa após alagamentos em Canoas, um dos municípios mais prejudicados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

De acordo com o g1, a Defesa Civil Nacional fez uma operação para salvar o animal. Até o início da desta quarta-feira, 8, as chuvas deixaram 100 pessoas mortas e mais de 120 desaparecidos. Parte da capital do RS, Porto Alegre ficou submersa. O aeroporto e a rodoviária da cidade estão sem operar.

As condições climáticas devem permanecer até o fim de semana. Estão previstas chuvas com volumes acima de 100 milímetros para algumas cidades, queda de temperatura e ventos de até 100 km/h.

No domingo, 5, o governo federal reconheceu calamidade pública em 336 municípios do RS, por causa das fortes chuvas e enchentes que atingiram o estado gaúcho. No mesmo dia, Lula e os presidentes da Câmara e do Senado visitaram a capital de Porto Alegre para acompanhar operações de socorro a vítimas da enchente.





Reprodução | Twitter

