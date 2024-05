Governo Lula reconhece calamidade pública em 336 municípios do RS | A TARDE

O governo federal detectou no domingo, 5, estado de calamidade pública em 336 municípios do Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas e enchentes que atingiram o estado gaúcho. Também no domingo, Lula e presidentes da Câmara e do Senado visitaram a capital Porto Alegre para acompanhar operações de socorro a vítimas da enchente.

Com o estado de calamidade instaurado, o estado passa a contar com a transferência de recursos federais facilitada, em caráter emergencial. O reconhecimento do governo foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Entre as cidades beneficiadas pela media está a capital do estado, Porto Alegre. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios.

Mortes

Subiu para 83 número de mortes no Rio Grande do Sul pelas fortes chuvas. Número de desaparecidos chega a 111 pessoas. Outros quatros óbitos estão em investigação para confirmar se há relação com os eventos meteorológicos da última semana.

