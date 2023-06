Vídeo: Ciclista é atropelada por caminhonete, mas sai andando

Uma ciclista foi vítima de um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete na tarde desta quarta-feira, 31. O incidente ocorreu na cidade de Itapuranga, interior de Goiás e câmeras de segurança registraram o momento em que a colisão aconteceu.

De acordo com informações do portal Goiás365, a ciclista estava transitando em sua bicicleta em uma rua da cidade, quando a caminhonete avançou o sinal de "pare", resultando em uma colisão com a mulher.

Após o impacto, a vítima levantou e saiu andando do local do acidente. Ela foi prontamente socorrida por pessoas que estavam nas proximidades e encaminhada para uma unidade de saúde local. Apesar do susto, a mulher sofreu apenas escoriações e não corre risco de morte, segundo relatos médicos.

A equipe médica responsável pelos primeiros socorros avaliou seu estado de saúde e confirmou que ela está fora de perigo, necessitando apenas de cuidados para os ferimentos superficiais. Nas imagens, é possível ver o motorista indo em direção a vítima, mas não há informações sobre sua identidade.

Confira o vídeo do acidente:

null Reprodução | Redes Sociais