Vídeo: Cobra cascavel é flagrada passeando em Parque Nacional | A TARDE

Uma cobra cascavel foi flagrada passeando no asfalto do Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral. Em um vídeo publicado nas redes sociais do equipamento, mostra o animal rastejando na pista próximo à piscina velha. Ao som da canção “I Like Chopim”, de Gazebo, a gravação faz um alerta aos motoristas.



“Visitante, respeite o limite de velocidade dentro do parque. Atenção na pista”, diz a mensagem no vídeo. Os veículos que trafegavam pelas estradas do parque devem obedecer o limite máximo de 40 km.

Nos comentários da publicação, os internautas brincaram com o caso. “Era minha sogra procurando minha cunhada ontem no feriado”, escreveu um seguidor. “Eu deixaria o parque todinho para ela, sem causar tumulto algum: "tá dona cascavel, fique a vontade, o parque é todinho seu", disse outra, seguido de emojis de risos.

Veja:





Reprodução | Redes Sociais

A cascavel é uma serpente peçonhenta pertencente ao gênero Crotalus e conhecida por possuir um guizo na ponta da cauda, que produz um som de chocalho. O som serve como um possível aviso para potenciais predadores e intrusos. Esses animais preferem áreas secas, como o Cerrado.



Embora as cascavéis não sejam agressivas e evitem o contato com pessoas, elas podem morder se sentirem ameaçadas ou acidentalmente pisadas.

Publicações relacionadas