Vídeo: entregador é baleado por PM que se recusou a buscar pedido | A TARDE

Um entregador de aplicativo foi baleado por um cliente após um 'atrito', na noite de segunda-feira, 4, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como Nilton Ramon de Oliveira, de 24 anos, foi atingida na região da coxa e teve que passar por cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na manhã desta terça, 5, onde permanece internada. O atirador, o cabo Roy Martins Cavalcanti, já se apresentou para prestar esclarecimento.

Segundo as informações iniciais, Roy fez o pedido no Porto do Sabor da Praça Saiqui, em Vila Valqueire. Nilton foi até o local para realizar a entrega, no entanto, ao chegar em uma rua gradeada, o PM exigiu que o entregador levasse o pedido até a parte de sua residência, o que não foi atendido. O entregador disso que não tinha obrigação de subir e teve início uma discussão por mensagem através de um aplicativo.

Então, Roy teria seguido o entregador até ao seu local de origem. Vídeos mostram os dois discutindo e a arma do PM chega a aparecer nas imagens. O momento do disparo não aparece nas gravações. [veja]

Após o ocorrido, Roy se apresentaou na 30ª DP (Marechal Hermes), e a Corregedoria da PM abriu um procedimento para apurar o fato. O militar alega legítima defesa e afirmou que o entregador tentou tomar sua arma.

Redes Sociais | Reprodução