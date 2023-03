V[ideo: ex-BBB Ana Paula Renault discute com Nikolas Ferreira em avião

A ex-BBB Ana Paula Renault e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) discutiram dentro do avião em que estavam nesta sexta-feira, 10. Ana Paula registrou o momento em suas redes sociais e afirmou que se tratava de uma "ironia do destino".

"Olha quem sentou do meu lado agorinha. Eu te indaguei se você vai continuar cometendo crimes no plenário", disse Ana ao deputado, referindo-se às falas transfóbicas dele no Dia Internacional da Mulher.

Nikolas também começou a gravar o encontro e a questionou sobre a participação no reality. "Como foi sair do Big Brother por agredir alguém?", questionou Nikolas.

"Eu não estou falando da minha participação no BBB. Eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes", diz Ana, que segue. "O seu decoro parlamentar foi quebrado em pleno plenário. Você sabe que podia ter saído preso, né? Crime por transfobia, além de quebra de decoro".

Durante discurso na Câmara dos Deputados, Nikolas Ferreira colocou uma perua, disse se chamar Nikole e ironizou os direitos de mulheres transexuais. "Hoje eu me sinto mulher. Deputada Nicole. E eu tenho algo aqui muito interessante para poder falar. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres", disse, à ocasião.