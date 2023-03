De peruca, Nikolas Ferreira faz discurso transfóbico na Câmara

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou o plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, 8, para criticar o movimento feminista, que vem garantindo conquistas para mulheres na sociedade. Na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o parlamentar colocou uma peruca para discursar na tribuna e falou que se sentia uma mulher transsexual e, por conta disso, teria “lugar de fala”.



“Hoje, no Dia internacional das mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar, pois eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui. Hoje eu me sinto mulher. Deputada Nikole”, disse Nikolas usando peruca amarela.

O deputado continuou discursando que as mulheres estariam “perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade”. afirmou

O bolsonarista disse também que poderia ir para a cadeia por crime de transfobia ao ter parabenizado apenas as “mulheres [cromossomo] XX”. “É uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso”, argumentou.

Ao remover a peruca, Nikolas pontuou que as mulheres não deviam nada ao feminismo. “Retomem sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade e formem sua família. Dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão valorosas”.

Em suas redes sociais, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) disse que entrou com com um pedido de cassação do mandato de Nikolas Ferreira.

A transfobia ultrapassa a liberdade de discurso garantida pela imunidade parlamentar. Afinal, transfobia é crime. Eu, ao lado da bancada do @psbnacamara, estou entrando com um pedido de CASSAÇÃO do mandato do deputado Nikolas Ferreira! pic.twitter.com/p86TeBoI3Z — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) March 8, 2023

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também utilizou suas redes sociais para criticar o colega parlamentar, “não é palco para exibicionismo”, escreveu Lira.



O Plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nikolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. — Arthur Lira (@ArthurLira_) March 8, 2023

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), que também preside nacionalmente o Partido dos Trabalhadores, pediu que Arthur Lira puna os atos de desrespeito. “Passou da hora de agir, o deboche e o ultraje ocupam o plenário”, diz o tweet.



Pr da Câmara @ArthurLira_ disse na 1a sessão que atos desrespeitosos seriam punidos. Passou da hora de agir, o deboche e o ultraje ocupam o plenário. Ontem um companheiro foi alvo de chacota, hoje um deputado colocou peruca pra zombar das mulheres, mulheres trans e do feminismo. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 8, 2023