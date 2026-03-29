Vídeo: grande incêndio atinge fábrica em região comercial no Brasil

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Incêdio de grandes proporções atinge fábrica - Foto: Divulgação

Um incêndio tomou grandes proporções ao atingir uma fábrica na região comercial do Brás, no Centro de São Paulo, na madrugada deste sábado, 28.

Na manhã deste domingo, 29, 30 viaturas do Corpo de Bombeiros estavam atuando no combate às chamas.

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De acordo com informações da corporação, o local atingido pelas chamas funciona como uma fábrica de mesas de sinuca.

Até o momento não há informação de feridos por causa do incêndio. Parte dos imóveis da rua está sem energia elétrica por conta das chamas.

Segundo a Defesa Civil Estadual, juntos ao órgão foram acionados pela corporação a Enel e Sabesp, além da Defesa Civil Municipal. A Enel afirmou que equipes da empresa de distribuição energética estão no local em apoio aos serviços junto com o Corpo de Bombeiros.