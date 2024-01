Vídeo: Helicóptero com quatro pessoas cai em MG | A TARDE

Um helicóptero com cerca de quatro pessoas caiu no Lago de Furnas na manhã desta terça-feira, 2, em Capitólio, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros ao G1, três pessoas foram socorridas a hospitais das cidades de Passos e Piumhi, e um está desaparecido. As buscas já começaram e não foi informado qual é o estado de saúde dos ocupantes e a identidade deles.

Ainda conforme o comunicado dos bombeiros, após o acidente, duas pessoas conseguiram sair da aeronave e outras duas ficaram presas dentro do helicóptero.

Equipes de resgate com embarcações e equipes policiais também estão no local. Imagens de um vídeo que circula nas redes sociais mostram o momento da queda.

Lago Furnas



O local também foi cenário de outras tragédias há cerca de dois anos. A queda de um paredão rochoso, que matou 10 pessoas e deixou mais de 20 feridos, marcou o inicio de 2022.

Além disso, em julho do mesmo ano, duas pessoas morreram no mesmo Lago, quando uma embarcação virou. A embarcação que naufragou estava prestando auxílio a outra que se encontrava à deriva no lago, com problemas mecânicos.



Confira:



🚁🇧🇷 Minas Gerais: helicóptero com 4 pessoas cai no lago de Furnas, em Capitólio



Um helicóptero com quatro pessoas caiu na manhã desta terça-feira (2) no lago de Furnas, em Capitólio, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. pic.twitter.com/PjQZEdLl4x — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) January 2, 2024