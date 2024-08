Vídeo: Homem a cavalo é flagrado fugindo da polícia no RS

Após poucos minutos da perseguição, o cavalo foi atropelado - Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem fugindo a cavalo de uma viatura Polícia Militar pelas ruas do bairro Hípica, em Porto Alegre (RS). O caso aconteceu no domingo, 18, e as cenas impressionaram quem passava pelo local.

Assista ao vídeo

coisas que só o rio grande do sul nos proporciona, um homem fugindo da polícia a cavalo pic.twitter.com/z7ZRQQvwrz — Luli. (@_luulli) August 20, 2024

De acordo com informações da Brigada Militar, as equipes da polícia foram acionadas por moradores porque o homem teria assediado uma mulher. A polícia encontrou o homem na avenida Juca Batista, andando pela contramão da via.

Leia também:

>> Perseguição com carro roubado termina com três veículos batidos

>> Repórter entra ao vivo no meio de um tiroteio em praça pública; veja

Com a aproximação da polícia, o homem fugiu. Após poucos minutos da perseguição, o cavalo foi atropelado e, segundo a ocorrência, morreu no local. O suspeito teve ferimentos leves e foi preso.