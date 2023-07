Vídeo: homem é atropelado durante passagem de Supla na Av. Paulista

Um homem foi atropelado durante um show gratuito e surpresa de Supla na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). O caso que aconteceu no último sábado, 1º, ganhou as redes sociais após um vídeo que mostra o momento do acidente viralizar quarta-feira, 5, que mostra o momento do acidente.

Nas imagens, é possível notar que a vítima dançava ao som de Supla. No entanto, em determinado momento o rapaz decide curtir o show no meio da pista. É um quando um carro passa e atropela o fã do artista.

A equipe do 'papito' não teria notado o corrido. Mas o homem teve ferimentos leves e passa bem. As apresentações do artista vão continuar durante este mês, sempre com o elemento surpresa. A ação faz parte do lançamento do novo disco do cantor.

null Reprodução