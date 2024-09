Vídeo: homem pula a janela e foge de prédio da Polícia Federal

- Foto: Reprodução

Um homem pulou a janela e fugiu do prédio da Polícia Federal em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 28. Ele escapou do local por volta das 18h e foi flagrado por câmeras de segurança do local.

Eric Matheus de Oliveira Arantes, de 35 anos, havia sido detido com carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ele prestou depoimento ao lado do advogado, e não estava algemado.

Nas imagens, é possível ver muitas pessoas correndo de um lado para o outro da rua enquanto Arantes sobe em uma moto e sai dirigindo.

Informações preliminares apontam que Arantes teria contado com a ajuda de familiares para escapar. A Polícia Federal alegou que como ele estava colaborando, não viram necessidade de colocar algemas nele. A instituição também confirmou que Eric tem passagens criminais anteriores.



“A Polícia Federal já está tomando todas as medidas necessárias para a localização e captura do preso e instauração de inquérito policial para a apuração da conduta dos familiares”, diz nota divulgada pela PF.

