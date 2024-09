Babá encontrada morta era prostituída e mantida em cárcere privado

Outro homem também é suspeito de participação no assassinato - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A babá Geovana Costa Martins, de 20 anos, encontrada morta em Manaus, capital do Amazonas, sofria exploração sexual, ameaças além de ser mantida em cárcere privado pela patroa, Kamila Barroso, de acordo com informações da Polícia Civil.

A vítima estava desaparecida desde o dia 19 de agosto. O corpo dela foi encontrado no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital, e identificado no domingo (25). A suspeita de participação no crime, Kamila foi presa na noite de quarta-feira, 28. As informações são do G1.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o corpo da jovem tinha sinais de espancamento. A delegada Marília Campello, que está à frente do caso, disse em entrevista coletiva que Kamila Barroso usava a residência onde morava como ponto de prostituição e obrigava a vítima a fazer programas.

“Ela foi aliciada por uma vida de balada e bebida, mas depois a Kamila passou a obrigá-la a ficar lá. Não deixava mais a moça sair, embora ela quisesse, e era explorada sexualmente”, pontuou a delegada. Ainda de acordo com a polícia, outras meninas eram vítimas de exploração sexual.

Além de Kamila, um homem identificado como Eduardo Gomes da Silva, estaria envolvido no crime. Ele é procurado pela Polícia Civil.