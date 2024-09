Mãe e filhos de 2 e 4 anos são encontrados carbonizados em carro

Marido da vítima e pai das crianças foi preso no Paraná - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de uma mulher de 34 anos, foi encontrado carbonizado ao lados dos filhos, de 2 e 4 anos, em um carro na cidade de Ibirama, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, nesta quinta-feira, 29. Os três estavam desaparecidos desde a última terça-feira, 27.

O marido da vítima e pai das crianças foi preso no Paraná. De acordo com a PM, ele confessou ser o autor do crime. Ainda segundo a PM, o suspeito foi identificado como Gilson Haskel e foi localizado na BR-277, entre Guaraniaçu e Ibema (PR). Em depoimento à PM, ele contou o crime "foi motivado pelas dívidas acumuladas pelo casal e pela intenção da esposa de se divorciar." O homem, de 38 anos, tinha passagens na polícia por ameaça e lesão corporal.