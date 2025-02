Vídeo: mulher enche carrinho de compras e deixa mercado sem pagar

Mulher se passava por cliente do supermercado - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Civil prendeu uma mulher de 41 anos, responsável por furtos realizados em um mercado em Prudentópolis (PR), que resultaram em um prejuízo de R$ 10 mil. A prisão ocorreu na última quarta-feira, 29.

As imagens de uma câmera de segurança do supermercado mostram a mulher, que se passava por cliente, deixando o estabelecimento com o carrinho cheio de compras.

“Ela teria realizado no mínimo, três furtos em dias distintos. Em todas as ocorrências, ludibriou a segurança local ao se passar por cliente do supermercado, carregou as mercadorias em um carrinho e deixou o estabelecimento sem efetuar o pagamento”, explicou o delegado Rodrigo Cruz, ao CNN Brasil.

Veja o momento em que a mulher deixa o mercado com o carrinho cheio de compras: