Vídeo: onça escala parede em Zoológico de frente para visitantes | A TARDE

Uma onça-pintada escalou a parede do recinto onde fica, no Zoológico de Brasília, e ficou frente a frente com visitantes, separados apenas por grades de contenção. O incidente ocorreu na quinta-feira, 28.

Em nota, o zoológico disse que não houve nenhum risco para o público e que visitação está mantida por conta da instalação de uma cerca elétrica, feita na sexta-feira, 29.

No vídeo, a onça se aproximou olhando para cima, no local onde o público faz vídeos e fotos do animal. Ela escalou, com apenas três movimentos, uma pilastra localizada abaixo de um ponto onde os visitantes ficam.

O animal, então, colocou as patas entre as grades de contenção e ficou observando os visitantes por alguns segundos. Um segurança interveio e a onça desceu.

Em nota, o Zoológico de Brasília disse que não houve riscos para os visitantes, e que o vídeo mostra apenas uma aproximação do animal com a grade de contenção superior (veja nota completa abaixo). O zoológico afirma ainda que novas barreiras físicas serão colocadas no local e uma cerca elétrica foi instalada na sexta-feira, 29.

A onça escalando a parede do zoológico. Eu ia me Cag4r todinho.🥸 pic.twitter.com/CfoZXaqpUV — Brasília Louca (@brasilialouca) December 30, 2023