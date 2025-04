Vigilante mata técnica de enfermagem e em seguida tira a própria vida

Técnica de enfermagem Geane Farias Fonseca tinha 44 anos - Foto: Reprodução internet

O crime aconteceu por volta das 6h40 desta segunda-feira, 14. Conforme informações de testemunhas, um vigilante matou uma técnica de enfermagem dentro da Unidade Mista do bairro do Coroadinho, em São Luís, em seguida tirou a própria vida.

Quem presenciou o fato contou à polícia que o crime foi praticado por Hilton Abreu, segurança da unidade de saúde. De acordo com funcionários do hospital, o homem estaria sofrendo transtornos mentais.

Assim que Hilton chegou ao local, foi na sala de descanso dos enfermeiros e, após ser questionado porque estava lá, sacou a arma e atirou contra Geane Farias, que morreu na hora. Após o crime, o homem tirou a própria vida com a mesma arma usada para matar Geane.

Instituto de Criminalística (ICrim) e Instituto Médico Legal também foram acionados para realizar os procedimentos e fazer a remoção dos corpos para os exames de necropsia | Foto: Reprodução/TV Mirante

A técnica de enfermagem Geane Farias Fonseca tinha 44 anos e era moradora do bairro Vila Embratel, em São Luís. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) informou que todos os órgãos competentes foram acionados. A Polícia Civil foi ao local e realizou os primeiros levantamentos, colhendo informações que possam esclarecer as circunstâncias e as motivações do crime.