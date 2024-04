Viih Tube fala sobre frustração de não conseguir segunda gravidez | A TARDE

A influenciadora Viih Tube desabafou em suas redes sociais sobre as tentativas de engravidar pela segunda vez. No último sábado, 6, ela compartilhou um vídeo em que aparece para mostrar diversos resultados negativos de testes de gravidez, desde dezembro de 2023.

"É… 3 meses tentando é pouco ou muito? Ainda sou nova nisso, não sei! Mas oficialmente me tornei uma tentante! Quem diria, depois do susto que o positivo já me deu, hoje eu torcer todo mês por ele!", compartilhou em suas redes.

Tentante é o termo popular usado para mulheres que estão na jornada em busca de ter filhos.

A primeira filha da influenciadora com o ex-BBB Eliezer nasceu de uma gravidez não planejada. Ou seja, ela não estava tentando ter filhos. Agora, o casal vem compartilhando nas redes que querem o segundo filho, mas há três meses o resultado é negativo.