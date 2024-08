Viracopos: Boeing faz pouso de emergência, estoura pneu e fecha pista

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um Boeing 737 realizou um pouso de emergência no início da tarde desta segunda-feira, 12, o que provocou o fechamento temporário da pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo.

A aeronave está na pista desde o pouso e ainda não há previsão para a liberação da pista. Os voos com destino a Viracopos estão sendo redirecionados para outros aeroportos.

De acordo com informações do aeroporto, um dos pneus do cargueiro estourou durante a decolagem de Viracopos, às 12h32. A aeronave, então, seguiu em direção a Belo Horizonte para queimar combustível antes de retornar ao ponto de partida e solicitar um pouso de emergência.

🇧🇷 Um avião cargueiro da Boeing fez um pouso de emergência, estourou o pneu e acabou fechando a pista do aeroporto de Viracopos. pic.twitter.com/AJKetKapAe — Eixo Político (@eixopolitico) August 12, 2024

Não há informações disponíveis sobre o número de voos afetados. Em nota, a Azul informou que todas as operações foram suspensas por cerca de 4 horas.