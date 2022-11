Viúva de Pádua diz que ele morreu em seus braços: “não sentiu dor”

A maquiadora Juliana Lacerda, viúva de Guilherme de Pádua, disse que o marido morreu em seus braços. Nas redes sociais, ela desabafou sobre o momento e homenageou o ex-ator.

"Você se foi, mas me deixou uma mulher melhor e mais madura em todos os sentidos, e o melhor, ninguém mais pode te julgar porque você não ouvirá mais. Está ao lado do pai, e agradeço por ter morrido em meus braços, porque pude me despedir muito de você. Seu sofrimento e julgamento das pessoas acabaram, meu amor, fique em paz agora. Você não sentiu dor e só dormiu em meus braços", publicou.

Pádua, condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez, filha da escritora Glória Perez, foi vítima de um infarto fulminante. A morte dele foi divulgada pelo pastor e líder da Igreja Batista Lagoinha, Márcio Valadão, no último domingo, 6.

A viúva ainda falou sobre os seis anos de união com ele e agradeceu pela convivência. "Ele foi feliz. Foi muito feliz. Neste seis anos em que estivemos casados, ele foi muito feliz, mais do que a maioria das pessoas desse mundo todo. Eu fui mulher suficiente para fazê-lo feliz, e ele foi homem suficiente para me fazer feliz. Só Deus sabe o tanto que ele me fez bem e eu fiz bem a ele. Não preciso mostrar para ninguém. Vai ficar aqui, só Deus sabe das coisas, vocês não sabem de nada. Só Ele sabe o que aconteceu entre nós, e o que estou passando agora", completou.