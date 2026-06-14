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VEJA O QUE MUDOU

Voo 1907: a tragédia que mudou o controle aéreo no Brasil

Desastre que vitimou 154 pessoas em 2006 transformou as regras de tráfego aéreo nacional

Jair Mendonça Jr
Por
Destroços do Boeing 737 da Gol que caiu no Mato Grosso
Destroços do Boeing 737 da Gol que caiu no Mato Grosso - Foto: Reprodução internet

Em29 de setembro de 2006, o Brasil vivia o seu momento mais sombrio na aviação civil. O voo 1907 da Gol, que partira de Manaus com destino a Brasília, colidiu em pleno ar com um jato executivo Legacy, que seguia para os Estados Unidos.

A tragédia, ocorrida sobre a região amazônica, resultou na perda de 154 vidas e forçou uma mudança radical na forma como o país gerencia o seu espaço aéreo.

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O choque que transformou normas

Destroços do Boeing 737 da Gol que caiu no Mato Grosso
Destroços do Boeing 737 da Gol que caiu no Mato Grosso - Foto: Reprodução internet

Diferente da maioria dos acidentes aéreos que ocorrem durante pousos ou decolagens, o voo 1907 foi uma colisão em voo de cruzeiro. A investigação do CENIPA revelou uma série de falhas que iam muito além do erro humano:

  • Falha no transponder: o jato Legacy estava com o sistema anticolisão desligado, tornando-o "invisível" para o sistema de aviso do Boeing da Gol.
  • Lacunas no controle de tráfego: a comunicação entre os centros de controle e os pilotos apresentou falhas críticas que permitiram que ambas as aeronaves ocupassem a mesma altitude em rota de colisão.
  • Cultura de segurança: o evento expôs a necessidade de modernização tecnológica e de uma revisão nos protocolos de comunicação entre torres e aeronaves.

O "pós-1907": o que mudou?

Equipes resgatam corpos de vítimas da queda do voo 1907 da Gol; 154 pessoas morreram
Equipes resgatam corpos de vítimas da queda do voo 1907 da Gol; 154 pessoas morreram - Foto: Reprodução internet

O desastre de 2006 não foi apenas uma tragédia; foi o ponto de partida para a modernização do sistema brasileiro:

  • Tecnologia de vigilância: o Brasil acelerou o investimento em radares de última geração e sistemas de ADS-B, que garantem maior precisão no rastreamento de aeronaves.
  • Protocolos de separação: as regras para o tráfego aéreo internacional e doméstico foram unificadas e tornadas mais rígidas, reduzindo drasticamente a chance de aeronaves operarem na mesma altitude sem visibilidade mútua.
  • Investigação independente: o papel do CENIPA foi fortalecido, tornando-se uma referência mundial em transparência e rigor técnico.

Lições para a aviação atual

Mesmo com as melhorias de 2006, incidentes como a recente colisão de helicópteros no Rio de Janeiro, neste domingo, 14,mostram que o desafio da aviação agora migra das "grandes rotas" para o "tráfego urbano".

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