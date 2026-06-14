VEJA O QUE MUDOU
Voo 1907: a tragédia que mudou o controle aéreo no Brasil
Desastre que vitimou 154 pessoas em 2006 transformou as regras de tráfego aéreo nacional
Em29 de setembro de 2006, o Brasil vivia o seu momento mais sombrio na aviação civil. O voo 1907 da Gol, que partira de Manaus com destino a Brasília, colidiu em pleno ar com um jato executivo Legacy, que seguia para os Estados Unidos.
A tragédia, ocorrida sobre a região amazônica, resultou na perda de 154 vidas e forçou uma mudança radical na forma como o país gerencia o seu espaço aéreo.
O choque que transformou normas
Diferente da maioria dos acidentes aéreos que ocorrem durante pousos ou decolagens, o voo 1907 foi uma colisão em voo de cruzeiro. A investigação do CENIPA revelou uma série de falhas que iam muito além do erro humano:
- Falha no transponder: o jato Legacy estava com o sistema anticolisão desligado, tornando-o "invisível" para o sistema de aviso do Boeing da Gol.
- Lacunas no controle de tráfego: a comunicação entre os centros de controle e os pilotos apresentou falhas críticas que permitiram que ambas as aeronaves ocupassem a mesma altitude em rota de colisão.
- Cultura de segurança: o evento expôs a necessidade de modernização tecnológica e de uma revisão nos protocolos de comunicação entre torres e aeronaves.
O "pós-1907": o que mudou?
O desastre de 2006 não foi apenas uma tragédia; foi o ponto de partida para a modernização do sistema brasileiro:
- Tecnologia de vigilância: o Brasil acelerou o investimento em radares de última geração e sistemas de ADS-B, que garantem maior precisão no rastreamento de aeronaves.
- Protocolos de separação: as regras para o tráfego aéreo internacional e doméstico foram unificadas e tornadas mais rígidas, reduzindo drasticamente a chance de aeronaves operarem na mesma altitude sem visibilidade mútua.
- Investigação independente: o papel do CENIPA foi fortalecido, tornando-se uma referência mundial em transparência e rigor técnico.
Lições para a aviação atual
Mesmo com as melhorias de 2006, incidentes como a recente colisão de helicópteros no Rio de Janeiro, neste domingo, 14,mostram que o desafio da aviação agora migra das "grandes rotas" para o "tráfego urbano".