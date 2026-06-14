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Dois helicópteros caem e pelo menos 6 pessoas morrem no Rio de Janeiro

Acidente aconteceu na manhã deste domingo, 14

Edvaldo Sales
Por
| Atualizada em
Acidente aconteceu na manhã deste domingo, 14
Acidente aconteceu na manhã deste domingo, 14 - Foto: Reprodução | TV Globo

A queda de dois helicópteros que se chocaram no ar no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, resultou na morte de pelo menos seis pessoas na manhã deste domingo, 14. Moradores da região relataram uma série de explosões e muito fogo.

As aeronaves caíram no terreno de uma igreja abandonada que havia sido alugado pela BYD. Um dos helicópteros explodiu ao atingir o solo, e as chamas se alastraram pelos veículos elétricos, o que causou mais explosões, segundo o g1. O outro não pegou fogo.

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Mortes

Um helicóptero tinha quatro passageiros mais o piloto e teria decolado de Angra dos Reis, na Costa Verde. No outro, estava somente o piloto. Ninguém sobreviveu. As vítimas ainda não foram identificadas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) disse que foi acionado às 8h59 de hoje para atender a uma ocorrência envolvendo a queda de duas aeronaves na Avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. No total, 45 bombeiros participam da operação.

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O acidente foi no quarteirão da Avenida das Américas com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as aeronaves caíram a cerca de 100 metros de distância uma da outra e algumas fuselagens ficaram espalhadas em um raio de pelo menos 100 metros — uma cauda, por exemplo, parou no terraço de um prédio vizinho. A perícia já foi iniciada pela Polícia Civil.

A pista lateral da Avenida das Américas no trecho foi fechada para o socorro. Por volta das 10h, o fogo já havia sido controlado.

Veja vídeos e fotos do incêndio:

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Acidente aconteceu na manhã deste domingo, 14
Acidente aconteceu na manhã deste domingo, 14 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Matéria em atualização.

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