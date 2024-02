Votação sobre fim das 'saidinhas temporárias acontece hoje no Senado | A TARDE

A votação do Projeto de Lei para extinção das saídas temporárias de presos em feriados e datas comemorativas deve ocorrer no Senado nesta terça-feira, 20.

O texto, que já foi aprovado por uma comissão da Casa, conta com o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Se aprovada em plenário, a proposta terá de ser analisada novamente pela Câmara, que votou o projeto em 2022.

Apesar de prever a extinção das "saidinhas", o texto mantém o benefício para detentos no regime semiaberto para:

visitas à família

cursos profissionalizantes, de ensino médio e de ensino superior

e atividades de retorno do convívio social

O projeto relatado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) extingue duas possibilidades — visitas e atividades de convívio social —, mantendo somente a autorização de saída temporária para estudos e trabalho externo ao sistema prisional. Daí, o projeto veda as saídas comemorativas em dias como Natal e Dia das Mães.

A proposta estabelece que as saídas para estudo e trabalho não poderão ser autorizadas a condenados por crimes hediondos ou por crimes com violência ou grave ameaça contra pessoa. Também não terá direito o preso que cumpre pena por crime hediondo com resultado morte.

O projeto prevê ainda que, quando houver permissão para participar de cursos profissionalizantes, de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades.