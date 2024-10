Youtuber americano é assaltado e agredido durante passeio no Brasil

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

O youtuber norte-americano Nicholas Bibbo, de 30 anos, foi agredido e roubado por criminosos na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Ele compartilhou em suas redes sociais o registro de câmeras de segurança que capturaram o momento do ataque.

O assalto ocorreu enquanto Nick caminhava pela Rua Girassol com um amigo. Enquanto o amigo conseguiu escapar, Nicholas foi surpreendido por dois criminosos disfarçados de entregadores de aplicativo. O vídeo mostra um assaltante se aproximando dele, que rapidamente tenta fugir. No entanto, um segundo criminoso aparece e o derruba com uma rasteira.

Em suas redes sociais, Nick, que está viajando pelo Brasil, comentou que esse foi seu primeiro dia na capital paulista. Ele também postou uma foto com a pulseira de atendimento do hospital, lamentando a situação com a frase: “Não foi a melhor maneira de começar no Brasil.” Relatos indicam que o youtuber sofreu uma fratura na costela durante o incidente.

Os assaltantes levaram o celular do youtuber e conseguiram roubar o equivalente a R$ 13 mil em criptomoedas.