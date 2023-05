Yudi Tamashiro é internado e esposa do apresentador se pronuncia

O artista Yudi Tamashiro precisou ser internado nesta terça-feira, 23, após sentir um mal-estar. Utilizando o Instagram, Mila, que é esposa do apresentador, afirmou que ele acordou se sentindo mal.

“Recentemente, percebi que meu marido não estava bem… Há muito tempo, ele tem se dedicado incansavelmente a entregar o melhor para todos vocês: trabalhando, estudando e esforçando-se grandemente por nossa família”, disse Mila.

A esposa do famoso detalhou o que aconteceu antes de ele dar entrada no hospital. "Hoje ele despertou com formigamento nas mãos, boca seca e uma agitação intensa, querendo resolver várias coisas de uma só vez, envolvendo-se em reuniões, gravações de podcast e inúmeros compromissos em um curto espaço de tempo”, continuou.

Ela afirmou ainda que Yudi está recebendo medicamento e passará por exames. “Nos momentos mais difíceis, é crucial exercermos sabedoria e assumirmos o controle da situação. Embora seu marido possa dizer que não irá parar, a resposta correta vem do alto, e quando Deus fala, é preciso ter atitude e agir", finalizou Mila.