Zema diz que Sul e Sudeste trabalham mais e recebem menos auxílios

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), atacou estados fora do eixo Sul e Sudeste, ao participar, nesta sexta-feira, 2, do 8° encontro do Consórcio Sul e Sudeste, que é realizado em Belo Horizonte.

Ao destacar as potencialidades do grupo, Zema disse que “diferente dos demais estados, os sete têm uma proporção maior de pessoas que trabalham em detrimento de viver de auxílio emergencial”, referindo-se, além de Minas Gerais, a São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O governador criticou o que chamou de “soluções milagrosas”, reafirmando que o que faz as cidades e estados funcionarem são as pessoas que trabalham e empreendem.

Zema também considerou que as igualdades entre as unidades da federação que integram o consórcio “podem contribuir para o Brasil dar certo”, mostrando que, de acordo com ele, os sete estados juntos correspondem ao que seria um dos maiores países da América Latina.