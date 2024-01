Zinho é transferido para presídio de segurança máxima | A TARDE

Após se entregar à Polícia Federal, o chefe da maior milícia do Rio de Janeiro e considerado um dos homens mais procurados do Brasil, Luiz Antônio da Silva Braga, o "Zinho", foi transferido para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são da TV Globo.



Zinho foi levado para a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, conhecida como Bangu 1, de segurança máxima, logo após os trâmites de ingresso ao sistema penal fluminense. O criminoso está na galeria reservada a milicianos.

Zinho, considerado o miliciano mais procurado do estado do Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Federal na tarde de domingo, 24. Ele estava foragido desde 2018 e tem, segundo a PF, 12 mandados de prisão abertos.