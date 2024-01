Zinho, miliciano mais procurado do Rio, se entrega à PF | A TARDE

Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, considerado o miliciano mais procurado do Estado do Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Federal, durante a tarde de domingo, 24. Ele estava foragido desde 2018 e tem, segundo a PF, 12 mandados de prisão abertos.



De acordo com a instituição, a prisão foi formalizada “após tratativas entre os patronos (advogados) do miliciano com a PF e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro”.

Zinho se apresentou na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) e Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas da PF (GISE), na Superintendência Regional da PF. Ainda conforme a Polícia Federal, após os procedimentos de praxe, Zinho foi levado para Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito – algo também padrão em prisões – e foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde permanece à disposição da Justiça. O local, porém, não foi informado.

À frente da milícia que mais domina áreas da Zona Oeste de Rio, Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, ascendeu ao posto de chefe da maior milícia do estado do Rio há pouco mais de um ano, com a morte do irmão Wellington da Silva Braga, o Ecko. O miliciano, que foi um dos responsáveis por expandir os domínios do grupo, foi morto pela polícia em 12 de junho do ano passado, na comunidade de Três Pontes, em Paciência, um dos redutos do poder.