15 pessoas testam positivo para o HIV durante o Carnaval | A TARDE

Um total de 15 pessoas testaram positivo para HIV, após testes realizados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nos circuitos de carnaval. Já 94 pessoas testaram positivo para Sífilis, um para Hepatite B e três para Hepatite C. Para o Carnaval, há plantões em unidades e outras ações de prevenção.

Quem testou positivo passou por uma orientação e já saiu do estande com consulta marcada. Já os pacientes que tiveram resultado positivo para Sífilis, têm a possibilidade de já iniciar o tratamento no próprio estande, com a aplicação da penicilina benzatina (Benzetacil). Nos quatro dias de Carnaval, 29 pessoas optaram por receber o medicamento.

Além de realizarem os testes de IST, as equipes da Sesab, em parceria com a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), já distribuíram 577.000 preservativos nos circuitos, pontos turísticos e nos estandes.

Os espaços funcionam no Circuito Dodô, na Avenida Centenário, na Barra, e na Avenida Milton Santos, em Ondina. Já em Porto Seguro, a estrutura fica localizada na Passarela do Descobrimento.

O Carnaval de Salvador chegou ao quarto dia de folia no domingo, 11, com 77 ocorrências médicas registradas pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nos circuitos até às 6h da manhã desta segunda-feira, 12. O Circuito Dodô (Barra/Ondina), teve 47 registros, 18 no Osmar (Campo Grande), quatro na Praça Castro Alves, três no Circuito da Liberdade e três no Circuito Batatinha, e um em Cajazeiras.