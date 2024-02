A Dama divulga inspiração de looks para o carnaval; veja | A TARDE

A cantora A Dama divulgou os temas que servirão de inspiração para as suas roupas durante o Carnaval de Salvador. A artista, que é lésbica, vai levar para o palco as cores da bandeira LGBTQIA+.

Alana também vai homenagear a sua religião, o Candomblé. A última representação utilizada por Alana no carnaval será a da fênix, ave que possui o poder de se restabelecer e surgir das cinzas.

“Busco sempre representar a minha comunidade, levantando a bandeira LGBTQIA+, pois é fundamental buscarmos sempre combater o preconceito. O candomblé seguirá, mais uma vez, sendo homenageado e representado em meu figurino. É a religião que me guia, me fortalece e me dá coragem para seguir sendo quem sou. Por fim, resolvi trazer a representação da fênix em minha roupa, pois após diversos acontecimentos da minha vida, tive forças para ressurgir e seguir fazendo o que gosto, que é estar nos palcos e cantar. Tenho certeza que será um carnaval lindo, cheio de alegria e música, exatamente como a festa tem que ser.”, comentou a cantora Alana Sarah, A Dama.

A Dama vai se apresentar durante os festejos de carnaval nos circuitos Barra/Ondina e Campo Grande, além de realizar shows em Cajazeiras, Plataforma e na cidade de Itacaré, no sul da Bahia.

Veja os looks escolhidos pela artista