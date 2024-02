Ambulantes celebram suspensão de passarela: "Ninguém confia" | A TARDE

Ambulantes celebraram a não utilização da estrutura montada pela Prefeitura de Salvador, no início do circuito Dodô (Barra-Ondina) para vendedores. Segundo os profissionais autônomos, a sensação de falta de segurança pelo curto tempo de montagem pesou na decisão e causou alívio entre os vendedores.

“Fiquei feliz da vida porque muita gente tá aqui porque precisa e essa passarela foi feita muito rápido. Com ambulante ele fez muito em cima da hora. Acho que tem que ter estudo pra fazer. Então eu fico muito feliz da vida porque onde ele chegou é aqui de madrugada. Eu não queria porque a passarela é muito arriscada. Nenhum ambulante ia ficar porque o ambulante já tá acostumado com o corpo da gente, o calor humano”, disse Naiara de Jesus Santos, vendedora ambulante há 7 anos.

Naiara de Jesus Santos, vendedora ambulante | Foto: Leo Moreira/Ag. A TARDE

A estrutura ainda passará por alguns ajustes antes de ser liberadas para a utilização. O prefeito Bruno Reis detalhou que a administração municipal segue orientação do Corpo de Bombeiros.



Mesmo com a liberação, os vendedores preferem não arriscar. Anderson é um deles. Ele disse que mesmo que a estrutura for autorizada, “ninguém quer ficar no lugar” porque também dificulta as vendas.

“Ninguém confia nem na segurança e também na questão da venda. A gente acha que se distancia um pouco do público. O pessoal da corda mesmo, dos blocos, a gente vai até eles, leva cerveja, devolve um truco. Com essa estrutura não tem como. Ninguém aqui queria não. A gente é muito melhor aqui mesmo, a gente está acostumado”, explica o vendedor.