Saiba o que falta para a aprovação da passarela dos ambulantes pelo MP | A TARDE

Nos preparativos para o Carnaval de Salvador, a passarela dos ambulantes na Barra permanece com irregularidades, de acordo com as últimas vistorias do Ministério Público da Bahia (MP-BA) e do Corpo de Bombeiros realizadas ontem. A recomendação do MP é que a plataforma não seja utilizada até a correção desses problemas. A previsão para conclusão das obras e cumprimento das alterações solicitadas é amanhã à tarde.

No último dia 31, as passarelas montadas para uso dos ambulantes durante o Carnaval de Salvador, instaladas na Barra, passaram por uma rigorosa vistoria promovida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). Os resultados da inspeção revelaram a necessidade de reparos e correções na estrutura das passarelas, levantando preocupações quanto à segurança dos ambulantes e dos foliões. Foram constatados a carência de atualização do projeto de execução das passarelas junto aos elementos estruturais recalculados de acordo com o executado. Dentre as adequações necessárias apontadas pelo órgão estava a necessidade de descer o nível dos apoios das sapatas de concreto para um nível de areia abaixo de 60 cm, de forma que a passarela não fique apoiada em cima de areia e sujeita a movimentação.

Durante a fiscalização realizada na manhã de ontem, a equipe técnica do MP-BA observou a permanência de diversos problemas identificados anteriormente, incluindo a falta de cálculo estrutural; a presença de placas de madeira em estado de deterioração; deformações nos pilares, estrutura vinculada à balaustrada do porto da Barra, que é um patrimônio tombado; ausência de reforço nos guarda-corpos e escadas abertas em alguns patamares finais. Diante das irregularidades constatadas, a promotora Cristina Seixas emitiu um parecer informando que quase nenhuma das recomendações foram atendidas, e que a estrutura das passarelas permanece em risco. Até o momento da publicação desta matéria, os reparos e correções necessários ainda não foram concluídos, apenas ações paliativas, o que coloca em xeque a liberação das passarelas para uso durante o Carnaval.

O Tenente-coronel Marcos Moreira, do Corpo de Bombeiros, afirma que a passarela tem o projeto de prevenção a pânico e incêndio aprovado, contudo existem outras irregularidades. “Verificamos que o corrimão foi fixado como uma braçadeira. Está com parafusos e pontas para fora, que ao ser utilizado poderia causar alguma lesão, o correto é soldado e arredondado de acordo com a norma. Amanhã será feita outra vistoria, caso feitas as alterações será liberado”, explica Moreira. Além disso, vão verificar a fixação dos extintores e placas de emergência, que ainda estão em andamento. Somente após essa inspeção será possível determinar se as passarelas estão aptas para o uso durante o Carnaval de Salvador.

Em contrapartida, a representante da Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOP), Sheila Pereira, afirma que as recomendações ainda não foram cumpridas pois a obra ainda está em andamento e que a previsão de conclusão é para amanhã à tarde. Segundo Sheila, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) já aprovou a estrutura, garantindo sua segurança.