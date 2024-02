MP-BA mantém recomendação contra passarela de ambulantes na Barra | A TARDE

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) decidiu manter, nesta quarta-feira, 7, sua recomendação para que a prefeitura de Salvador não libere a passarela construída na praia da Barra para abrigar trabalhadores ambulantes no Circuito Dodô do Carnaval da cidade. A estrutura tem recebido diversas críticas desde que foi levantada nas areias da orla soteropolitana.

Uma equipe de arquitetos e engenheiros da Central de Apoio Técnico (Ceat) do Ministério Público (MP-BA) realizou uma inspeção no local durante a manhã desta quarta, quando avaliou que a estrutura levantada pela prefeitura de Salvador possui irregularidades que podem comprometer a segurança dos trabalhadores.

Segundo o MP-BA, foram identificados problemas que podem ocasionar acidentes de trabalho, como a falta de rigidez nos guarda-corpos das escadas e da estrutura, e alguns espelhos das escadas, que continuam vazados.

A equipe da Ceat também apontou que os guarda-corpos da escada e o superior permanecem instáveis. Para piorar, a parte inferior da estrutura da passarela está sendo utilizada para armazenamento de cadeiras de praia e outros objetos como sombreiro e botijão de gás.

Por fim, os arquitetos e engenheiros sinalizaram que os blocos de madeira continuam no mesmo estado, alguns já apodrecidos e tortos, e alguns pilares permanecem sem instalação centralizada.

“A equipe responsável pela passarela melhorou a condição estrutural, mas não sanou todas as inconformidades evidenciadas. E o que nos causa insegurança é a ausência de projeto técnico estrutural, com dimensionamento para possíveis cenários de aglomeração de pessoas”, disse Alexandre Matos, arquiteto do MP-BA.



Devido a essa avaliação, o MP-BA encaminhou à prefeitura, durante a tarde, um ofício, solicitando o envio dos projetos estrutural e elétrico, além de informações sobre a adequação do que foi identificado em vistorias anteriores realizadas pela Ceat.

“Em razão dessa preocupação, estamos de novo oficiando o Município, para que junte o projeto estrutural e traga todas as anuências dos órgãos competentes, para que tenhamos certeza de que a plataforma poderá ser utilizada. Por enquanto, diante dessa nova vistoria realizada hoje por nossa equipe técnica, as inseguranças continuam”, apontou a promotora Cristina Seixas.

A prefeitura de Salvador foi procurada pelo portal A TARDE para se manifestar acerca da decisão do MP-BA, mas não respondeu até o momento desta publicação.