Ambulantes podem retirar material apreendido a partir da segunda-feira | A TARDE

Os ambulantes que tiveram algum material apreendido por irregularidade durante o Carnaval podem retirá-los a partir da próxima segunda-feira, 19, das 8h às 16h, no Setor de Guarda de Bens (Segub), vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), sediado na Avenida San Martin, na sede da Guarda Municipal, ao lado da Escola Estadual Luís Eduardo Magalhães.

De acordo com a Semop, nos cinco primeiros dias de Carnaval, foram registradas 9.672 apreensões durante 4.152 abordagens e orientações aos ambulantes, com destaque para 10 kg de carne apreendidas em um sanitário químico situado no Circuito Dodô (Barra/Ondina), além de 2.240 itens considerados perigosos, como espetinhos de churrasco, garrafas e demais objetos de vidro, facas e facões.

"Esse material pode ser retirado mediante o pagamento da multa emitida durante o ato de infração, cujo valor será compatível com a gravidade da irregularidade", afirmou o diretor de Serviços Públicos da Semop, Alysson Carvalho.

Todo material com potencial de ser lesivo ao cidadão, a exemplo de materiais perfurocortantes, churrasqueiras e tudo que possa trazer uma sensação de insegurança, é recolhido pelos agentes da Prefeitura.