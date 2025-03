Ana Paula Matos comemora Fuzuê e Furdunço e faz pedido a foliões

Ana Paula Matos falou sobre festas - Foto: Divulgação

Recém-empossada como secretária de Cultura e Turismo de Salvador, a vice-prefeita Ana Paula Matos revelou ao Grupo A Tarde que está aproveitando o momento para curtir com leveza a festa na cidade, porém sem esquecer de fiscalizar os serviços públicos.

"Desde ontem, já estava aqui até tarde, hoje já comecei em uma hora, com os Filhos da Pauta, depois acompanhei o percurso que fiz todo andando, dei uma subida no trio de Danniel Vieira pra ver lá de cima, conversei com os ambulantes, fiz algumas histórias com o pessoal da Iluminação, então estou feliz porque estou conseguindo participar com leveza, com a alegria, como cidadã também, curtindo um pouquinho, mas também acompanhando o serviço. Já vi também a Saúde e todas as áreas", disse.

Ana Paula também falou sobre a importância do trabalho frente às festas da cidade, o trabalho duro durante a folia e aproveitou pra fazer um apelo à população.

"É de muita responsabilidade, de muita alegria, também de muita leveza, porque a gente sabe que o nosso trabalho é um trabalho que é coletivo. Acabou o Carnaval de um ano, já começa a organizar o outro. A gente tem uma série de serviços, milhares de pessoas trabalhando. O nosso povo é alegre, é feliz. As ruas coloridas, as pessoas divertidas. O que eu peço a quem tá em casa que venha no espírito de paz e da diversão. Tô feliz, tô alegre, tô com força pra ser o melhor Carnaval de todos os tempos", reforçou.

Sobre o aniversário de Salvador, comemorado em 29 de março, a vice-prefeita disse que a programação está em preparação.

"A gente já está se preparando, ver o que é que dá certo, melhorar. Nós estamos fazendo a curadoria da cidade, do aniversário da cidade", revelou.

Ana finalizou falando sobre a importância de buscar fazer sempre o melhor pra cidade e para o seu povo.

"Com absoluta certeza esse é o nosso grande legado, é Salvador Capital Afro que reconhece a sua história, a sua ancestralidade, o peso da sua cultura e ao mesmo tempo entendendo que é o seu povo a sua grande riqueza. A gente tem que buscar, fazer o melhor para nossa cidade", concluiu.