Anitta fala sobre estresse com fãs em chegada à Salvador | A TARDE

Momentos antes de subir ao trio, nesta sexta-feira, 9, para puxar seu bloco, no circuito Dodô (Barra/ Ondina), a cantora Anitta revelou estresse com fãs durante sua chegada à capital baiana para o Carnaval de Salvador.

"Eu vivo perdendo a paciência com eles, tá louco, amor. Eu cheguei no Aeroporto era meia-noite, trinta ou mais cabeças e os fãs pedindo tudo. Só estava faltando pedir um pedaço do meu dedinho. Ai eu perdi mesmo", disse.

Após isso, a cantora suavizou e disse que era "brincadeira, claro".