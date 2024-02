Anitta usa look em homenagem a Iemanjá em desfile na Barra | A TARDE

A cantora carioca Anitta, que puxa o "Bloco da Anitta", na noite desta sexta-feira, 9, no circuito Dodô (Barra/Ondina), escolheu um look com referências dos orixás para homenagear a rainha do mar, Iemanjá.

Momentos antes de subir ao trio, a artista falou com a equipe do Portal A TARDE.

"A cada dia do meu carnaval eu estou homenageando uma escola de samba do Rio de São Paulo. Hoje é o unido da Tijuca que teve um enredo falando de Iemanjá, orixás também, e é a minha religião. Eu gosto sempre de trazer isso para lembrar as pessoas, da beleza da religião que eu sigo. Também a luta contra a intolerância religiosa e acho muito importante a sua visibilidade", disse.

A musa usa um tecido com referencias à rede de pescadores com conchas do mar. Inclusive no top e na coroa usada pela artista.

No dia anterior, a artista carioca apareceu de surpresa no trio de Ivete Sangalo e as duas cantaram hits como 'Contatinho', 'Ai Papai', 'Combate', 'Joga Essa Bunda', além de Macetando', aposta de Ivete para o verão 2024.





