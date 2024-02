Anitta para show e chama atenção: "tem alguém aqui que não presta" | A TARDE

A cantora Anitta saiu com tudo em seu bloco na Barra-Ondina (circuito Dodô), na noite deste sexta-feira, 9, e no meio do circuito teve que parar o show após presenciar uma confusão.

"Parou a briga aí? É briga ou roubo? Tem alguém aí que não presta. Alô polícia militar, tem alguém que não presta aqui. Pega o safado, pega o safado", disse a cantora.

Com a aproximação da Polícia Militar da Bahia, a confusão teria acabado. Ela não poupou palavras para elogiá-lo: "seus gostosos".





Carla Melo / AG. A TARDE