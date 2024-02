Veja quem são os famosos que deram as caras no trio de Anitta | A TARDE

O trio de Anitta, que desfila nesta sexta-feira, 9, no segundo dia de Carnaval do circuito Dodô (Barra/ Ondina), estava 'recheado' de artistas. Entre eles, os cantores MC Daniel e João Guilherme, que subiram no trio momentos antes do bloco iniciar o percurso.

As cantoras Marina Sena e Lexa, além do blogueiro Hugo Gloss também foram para a folia em cima do trio da musa carioca.

Hugo Gloss no trio de Anitta | Foto: Vitor Santos/Agnews

A cantora Marina Sena foi uma das que deram as caras no trio da artista carioca | Foto: Vitor Santos/Agnews

Mc Daniel, Lexa e Marina Sena no trio de Anitta | Foto: Dilson Silva

Mc Daniel subindo no trio de Anitta | Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

Alice Wegmann curtindo no trio da Anitta | Foto: Dilson Silva / AGnews